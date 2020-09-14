15 معلومة عن الفنانة عصمت محمود في ذكرى ميلادها

في مثل هذا اليوم، 14 سبتمبر عام 1937، كان ميلاد الفنانة عصمت محمود، التي درست بمعهد التمثيل، وبدأت مشوارها الفني بالعمل في الإذاعة، ومنها انتقلت للعمل في السينما ثم التليفزيون بعد ذلك.

وإلى جانب ذلك كله، كان دوبلاج الأعمال الفنية من المجالات الفنية التي تميزت فيها الفنانة الراحلة.

وفي ذكري ميلاد الفنانة عصمت محمود، تستعرض "الوطن" 15 معلومة عن الفنانة الراحلة عن دنيانا في 18 ديسمبر عام 2019، ومجموعة صور من أعمالها الفنية من خلال هذا التقرير.

1- ولدت عصمت محمود في 14سبتمبر 1937.

2- درست بمعهد التمثيل، وعملت في الإذاعة بعدة سهرات ومسلسلات إذاعية، قبل تحولها للعمل في السينما.

3- أول أعمالها في السينما من خلال فيلم "الوسادة الخالية" عام 1957 مع المخرج صلاح أبو سيف.

4- من أشهر أفلام الفنانة الراحلة "باب الحديد" مع هند رستم، و"لوعة الحب" مع شادية، و"ثورة البنات" مع نادية لطفي، و"لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، و"أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر.

5- تعتبر الفنانة الراحلة من القلائل في السينما اللاتي اشتهرن منذ أواخر الخمسينيات بتقديم أدوار صديقة البطلة التقليدية.

6- انتقلت للعمل في الكويت، والمشاركة بدبلجة الرسوم المتحركة، وشاركت في عدة أعمال، منها "ليدي أوسكار"، و"مغامرات نحول بشار"، و"الرجل الحديدي"، و"لوسي"، و"الأمير والنهر".

7- عادت للعمل في مصر مرة أخرى، وقدمت عدة أعمال، منها "شباب على كف عفريت"، وشاركت في مسلسل "القضاء في الإسلام".

8- ظهرت بدور "أم إيمان" في فيلم "همام في أمستردام"، مع محمد هنيدي.

9- قدمت دور والدة نادر "محمد هنيدي" في فيلم "جاءنا البيان التالي"، واشهرت بإفيه "عامل ايه يا أوزعة إنت وهو".

10 - آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، مع الفنان عادل إمام، من إخراج رامي إمام، في دور "أم أمين".

11- على خشبة المسرح، قدمت دور المضيفة الإيطالية "سيلفانا" في مسرحية "مطار الحب" بطولة يوسف شعبان، وميرفت أمين، وعبد المنعم مدبولي.

12- شاركت في بطولة 19 فيلمًا سينمائيًا، بداية من فيلم "الوسادة الخالية" عام 1957، لينتهي مشوارها في السينما بفيلم "جاءنا البيان التالي" عام 2000.

13- رصيدها من المسلسلات والسهرات التلفزيونية 10 أعمال، تنتهي بالمشاركة في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" عام 2012.

14- كانت متزوجة من الفنان طارق عبداللطيف.

15- توفيت في 18 ديسمبر 2019، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد معاناة من مرض الشيخوخة.