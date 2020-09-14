نيابة طوخ تصرح بدفن جثث ضحايا تصادم طريق "بنها الحر"

أمرت نيابة طوخ، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بالتصريح بدفن جثتي متوفيين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق "شبرا - بنها الحر" بنطاق مدينة قها، وذلك بعد مناظرة الطب الشرعي لهما، لتحديد سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين، لسؤالهم عن ملابسات وكيفية وقوع الحادث، وكلفت إدارة مرور القليوبية بندب مهندس فني لمعاينة السيارتين، ورفع أرقام الشاسية والموتور، وإعداد تقرير بشأنها، وكذلك فحص رخص التسيير والقيادة، لبيان عما إذا كانت منتهية من عدمه.

وكان العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، قد تلقى بلاغاً بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر بنطاق مدينة قها، وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية.

وتبين من المعاينة أن سائق السيارة النقل انحرف بشدة بسبب السرعة الجنونية، ليصطدم بالسيارة الميكروباص، المحملة بالركاب، مما تسبب في انقلابها وسقوطها في الزراعات أسفل الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل جثتي المتوفيين والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.