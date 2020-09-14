شوقي يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للمتخلفين عن الدور الثاني 

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019-2020، المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنَّ الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبدالمنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستسلم لجان النظام والمراقبة المختصة إخطارًا لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

وأوضح حجازي، أن موعد انتهاء قبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، ولن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.

وأوضحت وزارة التعليم، أن إجمالي عدد الكراسات التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول هي 33159 كراسة من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها بجميع القطاعات قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين والتى وصل إلى 8004000 كراسة مما يدل على أن نسبة تعديل الدرجات بلغت %0.4 من إجمالي عدد الكراسات التي تم تقديرها وهو مؤشر يدل على جودة أعمال التقدير، ويؤكد ثقة الوزارة الكاملة في كفاءة السادة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأن الوزارة لا تتهاون أبدًا في إعطاء أى طالب حقه كاملاً.