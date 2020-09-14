السجن 5 سنوات لمتهم في أحداث الأزبكية

عاقبت محكمة جنايات شمال متهم بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدانته في قضية "أحداث الأزبكية" التي وقعت في أكتوبر عام 2013.

ونسبت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، اشتراكه مع اخرين في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وآخرين، خربوا سور المترو ، كما قاوموا ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية بالقوة، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.