رانيا المشاط: تسليم آخر تجمع سكني في سيناء في نهاية أكتوبر 2020

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفكرة من التجمعات التنموية بوسط سيناء والبالغ عددها 6 تجمعات تنموية متكاملة و5 تجمعات أخرى موزعة بمناطق أخرى بشمال سيناء، هو أن يكون هناك جزء سكني للأهالي وأيضا نشاط اقتصادي "نشاط الزراعة الأساسي لديهم"، فكان لابد من وجود الآبار التي يبلغ عددها 260 بئرا موزعة على حوالي 10 آلاف فدان.

وأضافت المشاط، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن هذه المشروعات بدأت منذ عام 2016 وسيتم تسليم آخر تجمع سكني في نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري وبالتالي يعتبر تم تنفيذ أكثر من 95% من المشروعات، وذلك بالتعاون مع الصندوق السعودي والذي نشترك معه في أكثر من مشروع في سيناء منها "جامعة الملك سلمان ومشروعات أخري".

وأكدت أن هناك علاقة استراتيجية مهمة ووطيدة بين مصر والسعودية، معربة عن سعادتها بمساهمة النشطاء العرب من الصناديق العربية في المشروعات الحيوية في سيناء.