التفاصيل الكاملة لمشاركة نجوم الغناء المصري في اليوم الوطني السعودي 90

تعود من جديد الحياة الفنية والثقافية التي انتظرها الجمهور السعودي منذ أكثر من 6 أشهر والتي تدعمها هيئة الترفيه تحت شعار اعتمدته وزارة الصحة "نعود بحذر"، وذلك احتفالا بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ90 والذي يعد من أهم المناسبات المحببة لقلوب الشعب السعودي والعربي حيث يحتفل فيها محبو السعودية من جميع أنحاء الوطن العربي تحت شعار "همة حتى القمة".

يشارك في إحياء اليوم الوطني السعودي الـ90 عدد من كبار نجوم الأغنية بالعالم العربي ويقام على مدى 5 أيام متتالية بقاعة الجوهرة داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية وتنظيم "بنش مارك" العالمية التى وضعت كافة الإمكانيات للخروج باحتفال عالمي يتوافق مع اليوم الأسمى لدي الشعب السعودي.

وتفتتح أولى حفلات اليوم الوطني السعودي فنانة العرب أحلام يوم 22 سبتمبر، في جدة مدينة الملك عبدالله الرياضية قاعة "الجوهرة" والتي صرحت بأن بينها وبين السعودية قصة عشق، وأن تواجدها في احتفالات اليوم الوطني هو مرسول مودة ومحبة بين الشعب الإماراتي والسعودي، فالإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، وأنا بنت السعودية، وهذا أقل واجب أقدمه لبلدي الثاني السعودية العظمى.

وفِي التاريخ الوطني 23 سبتمبر يصدع صوت أخطبوط العود الفنان الدكتور عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك في جدة حيث أكد عبادي اعتزازه الكبير بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، متمنيا أن يقدم أعمالاً تنال إعجاب الحضور.

وتحيي احتفالية يوم 24 النجمة المصرية أنغام والتي ستتغنى بأجمل ما كتبه الشعراء السعوديون وغيرهم، مشاركة بحب متبادل بينها وبين الجمهور السعودي، حيث أعربت عن فخرها بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 90، معبرة عن شوقها للجمهور في السعودية.

ويرافق النجمة أنغام الفنان تامر عاشور، والذي يشارك لأول مرة في احتفالات اليوم الوطني، وعبر عاشور عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي احتفالهم باليوم الوطني 90، مؤكدا أن السعودية هي بلده الثاني والتي يحبها من كل قلبه وأن مشاركته السابقة في شهر يناير الماضي كشفت له حجم محبة الجمهور السعودي له والذي اعتبره أكبر جمهور له بعد جمهور بلاده.

ويشارك في ختام حفلات اليوم الوطني السعودي النجم المحبوب بقوة لدى الشعب السعودي محمد حماقي يوم 25 سبتمبر الذي يولي عناية خاصة بحفلاته في المملكة وبخاصة اليوم الوطني الأغلى على قلوب السعوديين حيث يعد المطرب المصري الأكثر مشاركة في أحياء مختلف المناسبات والمهرجانات الخاصة بالمملكة.

وأكد حماقي اعتزازه بحب الشعب السعودي وسعادته باليوم الوطني الأسمى في تاريخ المملكة وكل عربي والذي يأتي تزامنا مع المزيد من الإنجازات والنهضة للقيادة السياسية.

ويختتم حفلات اليوم الوطني السعودي الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر، حاملا معه كل الشوق للقاء جمهوره السعودي.

وعن انطلاق الحفلات، صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك السعودية محمد زكي حسنين، في بيان "أن عودة الحفلات في السعودية، تتم تحت تطبيق جميع البروتوكولات التي نصت عليها الهيئة العامة للترفية تحت شعار (ترفيهنا آمن)، إضافة إلى الاحترازات التي أكدت عليها وزارة الصحة، متمنين بذلك استشعار المسؤولية من الجميع، وبدورنا رتبنا اللازم للتطبيق الوقاية والتباعد، وفريقنا جاهز للتعقيم، وتأكيد الحفاظ على سلامة الجميع كما شكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على دعمه وحرصه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم المواطن والمقيم في المملكة".

يذكر أن موعد طرح تذاكر حفل اليوم الوطني سيكون يوم الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر، في جميع فروع "فيرجن ميجا ستور" أو من خلال الموقع الإلكتروني.