طبيب وقاية عن حضور صلاة الجنازة خارج المسجد: العزاء بالإشارة

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على السماح بصلاة الجنازة خارج المساجد أو في الصحن المكشوف بالمسجد فقط في غير أوقات الصلاة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويتم مراجعة الموقف دوريا.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، إن صلاة الجنازة خارج المسجد تحد كثيرًا من مخاطر انتشار الفيروس التاجي، بدلًا من أن تكون محدودة بإطار المسجد الثابت.

طبيب وقاية: الالتزام بالكمامات واجب.. والبعد عن السلام بالإيدي

وأضاف "حتة" لـ"الوطن" أن صلاة الجنازة بذلك الشكل ستكون قليلة الخطورة، لأن المصلين لن يحتاجوا إلى سجادة صلاة، حيث إن صلاة الجنازة ليس بها ركن السجود، وبالتالي لن يكون بها تلامس بالرأس أو تبادل أنفاس للمكان ذاته الذي قد يلمسه أكثر من شخص، ما يمنع تفشي الوباء في المسجد.

وأشار أستاذ الطب الوقائي، إلى أنه على الرغم من بساطة صلاة الجنازة، إلا أنها تحتاج لبعض الإجراءات الوقائية التي يجب الأخذ بها، مثل ارتداء الكمامات قبل وفي أثناء وبعد الصلاة، والحفاظ على نظافة الإيدي طوال الوقت، والبعد عن السلام بالإيدي، مع استغلال عامل الصلاة خارج المسجد في التهوية السليمة.

وأكد على أن المجتمع يجب أن يتقبل تلقي العزاء دون تلامس على سبيل المثال بالإشارة، وكذلك دون أحضان أو قبلات، مع الحرص على التباعد بين المصلين خلال الجنازة.

وأردف أن قرار الحكومة سليم ومدروس، خاصة بمنع صلاة الجنازة في أوقات الصلاة للتقنين من الازدحام، ولا خطر منه إذا اتبع المواطن الإجراءات الوقائية، متابعًا أن الكرة الآن أصبحت في ملعب المواطن إما أن يلتزم أو يُقحم نفسه في أزمة هو في غنى عنها.