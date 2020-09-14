مصطفى خاطر يشكر أحمد عز على "علاء الدين": عرض جديد على المسرح

شكر الفنان مصطفي خاطر صديقه أحمد عز على دعوته لحضور مسرحية "علاء الدين" المعروضة على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر "خاطر"، مقطعاً مصوراً أثناء تحية "عز"، له عقب انتهاء العرض، وعلق قائلاً: "بشكر كل القائمين على مسرحية علاء الدين، وبشكر النجم أحمد عز على الدعوة لحضوري العرض، الحقيقة أنا استمتعت جدا بالعرض، لأنه بجد جديد جدا على المسرح المصري، وبشكر المخرج والمنتج الأستاذ مجدي الهواري على العمل الكبير ده".

وأضاف: "شكر خاص لأخواتي وأصحابي كريم عفيفي ومحمد ثروت ومحمد جمعة والأستاذ سامي مغاوري على الجرعة الفنية الكبيرة، وبدعوكم كلكم تتفرجوا على عمل ضخم زي "علاء الدين" على مسرح كايرو شو أكتوبر".

ويشارك في بطولة "علاء الدين" تارا عماد ومحمد جمعة، وتُعرض أسبوعياً على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.