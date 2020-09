مصطفى خاطر يشكر أحمد عز على "علاء الدين": عرض جديد على المسرح

View this post on Instagram

انا بشكر كل القائمين علي مسرحية علاء الدين وبشكر النجم احمد عز علي الدعوه لحضوري العرض الحقيقه انا استمتعت جدا بالعرض لانه بجد جديد جدا علي المسرح المصري وبشكر المخرج والمنتج الاستاذ مجدي الهواري علي العمل الكبير ده وشكر خاص لاخواتي واصحابي كريم عفيفي ومحمد ثروت ومحمد جمعه والاستاذ سامي مغاوري علي الجرعه الفنيه الكبيره وبدعوكم كلكم تتفرجو علي عمل ضخم زي علاء الدين علي مسرح كايرو شو اكتوبر