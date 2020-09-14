دوللي شاهين تنفي أخبار حملها: شائعات

نفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، الأنباء التى ترددت مؤخرا حول حملها، مؤكدة في بيان لها أنها شائعات ولا أساس لها من الصحة مؤكدة أنها لا تملك سوى ابنتها نور.

يذكر أن دوللي شاهين، طرحت مؤخرا أغنية "الحاجة داعيالك" إحدى أغنيات فيلمها الجديد "عيد جواز"، والمقرر طرحه قريبا في دور العرض.

أغنية "الحاجة داعيالك"، من كلمات شفيق كارم، ألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.

فيلم "عيد جواز" من إنتاج أيمن زكي، وتأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبدالظاهر، وبطولة السندريلا اللبنانية دوللي شاهين وإيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبآ.