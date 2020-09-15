محمد محيي يطرح "مابقتش شبهي" قريبا

أعلن الملحن مدين عبر "إنستجرام"، تعاونه في أغنية جديدة للمطرب محمد محيي.

ونشر مدين صورة تجمعه بمحيي وفريق العمل وعلق قائلا "مع صديقي وحبيبي النجم محمد محيي (ما بقتش شبهي) كلمات مصطفى مرسي ألحاني مدين، وتوزيع بيرم".

محمد محيي طرح مؤخرا أربع أغاني من ألبومه الجديد.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبدالواحد، ومدين، وحمادة النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.