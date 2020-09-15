بيومي فؤاد يجسد دور عفريت في فيلم "النمس والإنس" مع شريف عرفة

يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم "النمس والإنس" مع الفنان محمد هنيدي، على أن يتم عرضه على بداية العام الجديد.

ويجسد "بيومي" دور عفريت ضمن عصابة عمرو عبدالجليل خلال الأحداث، والعمل يدور في إطار كوميدي تشويقي.

ويظهر "فؤاد" كضيف شرف، بسبب أنه يعاني من مشاكل صحية بوجهه حالت بينه وبين تجهيزات الشكل الخاصة بالشخصية.

"النمس والإنس" من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، وصابرين، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج شريف عرفه.