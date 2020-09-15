شاهد على حريق المجمع التجاري وسط بيروت: انتهى سريعا دون خسائر

لم تنس سماء المدينة رائحة الدخان حتى اليوم، ولم تجف دموع أبنائها حزنا على ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت، فمحاولات التعافي وأعمال الإعمار والتجميل للشوارع مستمرة، لم تتوقف على أمل أن تشرق الشمس مجددا في سماء العاصمة، التي حجبت منذ تاريخ 4 أغسطس الماضي، بأدخنة الانفجار السامة، وانطفأت أنوار ليلها، ولم ينم أهلها بأمان منذ اللحظة التي تغير فيها كل شيء، فأبى القدر أن يترك السماء صافية صباح اليوم، فاختلط من جديد لون الرماد بسحابها في حريق شب بأحد المراكز التجارية التي لاتزال قيد الإنشاء.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلع حريق في مبنى تجاري ضخم في أسواق بيروت، حيث تصاعدت سحب الدخان من المبنى وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ​فيديو​ وصور لدخان يتصاعد من مجمع تجاري قيد الإنشاء في وسط بيروت، وقال جورج أبوموسى، مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني، لـ"رويترز"، إنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

نضال: الحريق انتهى سريعا دون خسائر ولم يتم التأكد من أسبابه حتى الآن

للمرة الثانية خلال الأسبوع ذاته، تتصاعد النيران في سماء العاصمة اللبنانية التي شهدت حريقًا في المرفأ الخاص بها الخميس الماضي، بعد شهر واحد فقط من الانفجار الذي وقع في المرفأ ذاته، إلا أنّ حريق المركز التجاري الذي وقع صباح اليوم كان أقل حدة وشدة، بحسب وصف نضال معروف، قائد فوج مخيم شاتيلا بالدفاع المدني الفلسطيني، والمتعاون مع فرق الدفاع المدني اللبناني في الحوادث الكبرى.

اشتعلت النيران في جزء من أحد جوانب المبنى بالطابق قبل الأخير، وبحسب رواية نضال لـ"الوطن"، فحتى الآن لم يتم تأكيد سبب الحريق، وربما يكون بسبب أعمال اللحام، لكن عمال الإطفاء نجحوا في إخماد النيران.

المبنى الذي شهد الحريق لا يزال قيد الإنشاء منذ سنوات، حيث يقع في منطقة وسط البلد بالعاصمة، وكان بناؤه على وشك الانتهاء، بحسب قول نضال.