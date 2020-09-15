كوهين: مشروعات المعونة دليل على قوة العلاقات بين مصر وأمريكا

أعرب جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، عن سعادته بتجديد مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري، والذي يأتي ضمن مشروعات المعونة الأمريكية، للعام الثانى على التوالى.

وأضاف "كوهين"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن مشروعات المعونة الأمريكية يستهدف تحسين إنتاجية جودة محصول البطاطس، وكذلك العمل على دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتدريبهم على الارتقاء بجودة المحصول وبما يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأعرب السفير الأمريكي عن سعادته حيث استطاع المزارعون في قطاع الريف المصري بيع المحصول ذات الجودة العالية مع الاستفادة بالدعم الفنى المقدم من المعونة الأمريكية.

وأكد، على أن العلاقات بين مصر وأمريكا علاقات قوية جدا حيث أن مشروع اليوم يدل على قوة هذه العلاقات والتعاون مع مصر حكومة وشعبا على مدار عدة سنوات يتم من خلال عدة برامج منها برامج عن التعليم والصحة وتمكين المرأة وغيرها، كما نكلل هذا النجاح في القطاع الزراعي الهام بالنسبة للمصريين.