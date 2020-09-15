منها "أرض النفاق".. مبادرة لتلوين أفلام ومسرحيات الأبيض والأسود

مُبادرة فنية شبابية جديدة، قائمة على تلوين أفلام ومسرحيات وأغاني وحفلات كاملة قديمة من الأبيض والأسود إلى الألوان، في خطوة هي الأولى من نوعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أعمالٌ عدّة، قرر القائمون على المبادرة تلوينها، ما بين أفلام وحفلات، منها "أرض النفاق" و"مراتي مدير عام" و"لصوص لكن ظرفاء" و"البوليس السري لإسماعيل ياسين" و"الساحرة الصغيرة" و"30 يوم في السجن".

وأثارت فكرة تحويل الأفلام، جدلًا واسعًا، ما بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن بقاء الأفلام بصورتها الأصلية هو الأفضل، حيث قالت إحدى المتابعات: "أحب أن تبقى الأفلام أبيض وأسود كما هي؛ لأن تلوينها ليس مطابق للحقيقة ويبقى هذا رأيي الشخصي".

وأشاد البعض بهذه الفكرة واختلافها، إذ حرص البعض على تشجعيهم والاستمرار في تلوين الأفلام الأبيض والأسود، لتضم القائمة عدد كبير، فقال أحد المتابعين: "بصراحة أفكار روعة وكنت أتمنى تعملوا فيلم نهر الحب بالألوان"، فيما قال آخر: "شيء جميل جدًا.. استمروا".