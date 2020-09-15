رئيس وحدة حلال: شركة نوتيلا لم تحصل على شهادة شريعة إسلامية

قال طارق يحيي، رئيس وحدة منح شهادة حلال التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن شركة نوتيلا التي تتبع منتجات شركة فيريرو الإيطالية، لا يوجد لديها شهادة حلال في مصر وليست من ضمن الشركات التي أخدت علامة حلال في مصر.

وأضاف يحيي في تصريحات لـ"الوطن" أن هذا الإجراء اختياري للشركات، موضحا أنه من الممكن أن تحصل عليها أي شركة أو لا تحصل عليها. وأشار إلى أن بعض الشركات قد لا تحصل على شهادة حلال، ولكن منتجاتها تكون مطابقة للشريعة الإسلامية، ومن الممكن أيضا أن يكون المكونات غير مطابقة للشريعة الإسلامية.

كيفية منح شهادة حلال

وحدة منح شهادة حلال التابعة للهيئة القومية للغذاء، وتتضمن اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها و دون غيرها، بالترخيص بوضع علامة حلال علي السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن وأن يلتزم المنتجون والمصدرون إذا رغبوا في وضع علامة حلال علي المنتج.

وفي الساعات الأخيرة تراجعت شركة العالمية نوتيلا عن تغريدتها التي أحدثت صدي كبير بشأن منتجاتها التي وصفتها بأنها "غير حلال"، وعادت بعد حوالي 16 ساعة من تغريدتها التي نشرتها عبر الصفحة الرسمية للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعلن عن وجود خطأ في التغريدة السابقة بخصوص منتجاتها.

وحرصت الصفحة الرسمية للشركة العالمية على توجيه اعتذار رسمي لكل عملاء الشركة المسلمين في جميع أنحاء العالم، الذين أثاروا بشأن وجود أصناف غير حلال في منتجهم المكون من شوكولاتة سائحة بالبندق، وقالت الشركة في تغريدة جديدة لها "جميع مصانع نوتيلا في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج النوتيلا حاصلة على شهادة حلال، ونحن نسعى لتصديق باقي المصانع بتلك الشهادات، نعتذر عن الخطأ الذي ورد في التغريدة السابقة.