جميلة عوض تبدأ تصوير "أبيض وردي" بالجامعة الأمريكية

بدأت اليوم الفنانة جميلة عوض تصوير أحدث أعمالها في الدراما التليفزيونية بمسلسل أبيض وردي والذي يشاركها البطولة جميلة ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبو ضيف.

يعد مسلسل "أبيض وردي" هو ثاني عمل مشترك بين جميلة ونجلاء بدر حيث إنها كانت تجسد دور الأم في مسلسل "جريمة شغف" ولحسن الحظ أيضا أن نجلاء بدر تقوم بنفس الدور.

وأعربت جميلة عن سعادتها بأول يوم تصوير لها مع هذه الصحبة الشبابية الرائعة والذي يتم تصوير أحداثه الآن في الجامعة الأمريكية وتتمنى جميلة أن ينال المسلسل النجاح المطلوب وأن يحظى على إعجاب الجمهور لأنه يناقش قضية اجتماعية هامة لم يتم تناولها دراميا من قبل رغم أنها تمس شريحة كبيرة من المجتمع يشكل مباشر.

مسلسل أبيض وردى من تأليف نجلاء الحديني واخراج مريم أحمدى وانتاج شركة اروما استوديوز وبطولة جميلة عوض ونجلاء بدر واحمد خالد صالح وخالد انور وسلمى ابو ضيف.