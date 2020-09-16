الإسكان: المخالفات الأكثر شيوعا تغيير استغلال "الروف والبدروم"

قالت نفسية هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن المخالفات الأكثر شيوعا في المخالفات العمرانية، هي استغلال آخر لـ"الروف"، وتغيير استخدامه من خدمات لسكني، وكذا استخدام البدورم والأجزاء المصرح لها كجراجات إلى نشاط سكني.

وأضافت "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن نسب التخفيض التي تم الإعلان عنه من 15 لـ25%، جاءت للمخالفات السكنية فقط، ولا تشمل المنشأت التجارية والصناعية، موضحة أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تشجيع المخالفين في مدن المجتمعات العمرانية، وتشجيعهم للسعي وراء التصالح وتقنين الأوضاع.

وأكدت أن من قام بسداد نسبة الـ100% من الأموال في التصالح على مخالفات البناء، سيتم استرداد حقه، وهو أمر طبيعي، وعليه بالتوجه لنفس المكان الذي سدد فيه الأموال، ويطلب "تسوية"، ومن ثم ستعود إليه أمواله الزائدة.