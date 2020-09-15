الصور الأولى للضابط شهيد حادس الدهس بزراعي قليوب

تنشر "الوطن" الصور الأولى للنقيب مصطفى عبدالجليل، ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، الذي استشهد منذ قليل، خلال محاولته إيقاف أوتوبيس مخالف، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائده رفض الامتثال للأوامر ودهس الضابط وفر هاربًا.

وانتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخرالدين العربي، والعميد عبدالعظيم سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث.

وتبين استشهاد نقيب شرطة، مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، وإصابة أمين شرطة.