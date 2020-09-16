فض اعتصام الوفد رفضا لاستغلال قناة الشرق لأحداث بيت الأمة

أعلن راضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، وأحد المشاركين في اعتصام حزب الوفد، المطالبين بسحب التفويض من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، فض اعتصامهم بعد استغلال قناة الشرق، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، للأحداث وبثها عبر وسائلها لخدمة أجندتها المعادية للدولة المصرية، بإثارة الفتن والبلبلة والفوضى في البلاد.

وأكد شامخ، أنهم قرروا فض الاعتصام، إعلاءً للمصلحة العليا للدولة المصرية والقيادة السياسية، ورفضًا لتلك المحاولات بالصيد في الماء العكر لتصيد الأحداث، والظروف وتسخيرها لخدمة أهداف الجماعات الإرهابية، مشددين على أن حزب الوفد، سيظل داعمًا ومساندًا للدولة المصرية، ضد تلك الجماعات والتنظيمات ذات الطابع الشيطاني، وضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، ومحاولة تصدير صورة سيئة عنها.

جاء ذلك بعد إعلان الهيئة العليا، باتخاذ قراراها بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، وسط مطالب المعتصمين بالحزب بالانسحاب، بسبب قلة عدد المقاعد التي تم تخصيصها للوفد في القائمة.