صرخة قاتل والدته بقفص الاتهام بعد الحكم بإعدامه: استحق وسامحيني يا أمي

علامات الحزن والحسرة لم تفارقه، يعرف أن العار سيلازمه طوال حياته، قتل أمه بدم بارد، خلال معاتبتها له على بعض الأمور الأسرية، لكن الشعور بالندم، كان يقتله خلال جلسات المحكمة بتهمة القتل العمد.

وبحسب مصادر أمنية، أن المتهم كان يصرخ في قفص الاتهام يوم الحكم بإعدامه: "أنا أستحق الإعدام سامحيني يا أمي"، بعدما قتل والدته في قرية "أبوشوشة"، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وقال المتهم قبل النطق بالحكم اثناء وجوده بقفص الاتهام بالمحكمة "مكنش قصدي اقتل أمي بس كانت ساعة شيطان ربنا يرحمها، هي نرفزتني وأنا كنت مخنوق عشان سبت الشغل".

وتبين من التحقيقات، أن المتهم أمسك سكين المطبخ، وسدد عدة طعنات قاتلة أودت بحياة والدته خلال جلسة عتاب جمعتهما داخل منزل الأسرة في قنا، بسبب تركه للعمل في شركة دعاية بمحافظة القاهرة، ولفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة بمستشفى أبوتشت المركزي، متأثرة بطعنات نافذة في الرقبة ومناطق متفرقة بالجسم، وأثبت التقرير الطبي أن الضحية أصيبت بنزيف حاد إثر تعرضها لطعنات في الرقبة والبطن والصدرأدى لوفاتها بعد دخولها غرفة الرعاية المركزة بقرابة ثلاث ساعات.

كانت قوة أمنية من قطاع الأمن العام تمكنت بقيادة اللواء علاء الين سليم مساعد أول وزير الداخلية، من القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها "ناهد. م" 55 سنة، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية وتحفظت النيابة على أداة الجريمة "سكين" وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحص وإعداد تقريرًا وموفاة النيابة بنتائجه.وفي جلسة التحقيق داخل ديوان النيابة العامة ظهر المتهم "هاشم. م" 25 سنة، باكيًا، وقال إنه لم يشعر بنفسه إلا بعد أن طعن والدته عدة طعنات وفوجئ بسقوطها أمامه على الأرض فاقدة للوعي.

واستمعت النيابة لأقوال والد المتهم الذي أقر بأن نجله يعاني من حالة نفسية، بسبب عدم استمراره في وظيفته منذ ثلاث سنوات، بعد حصوله على دبلوم تجاري، وكان آخرها تركه للعمل في شركة دعاية بالقاهرة وعندما عاد للمنزل تشاجر مع والدته قبل أن ينفذ جريمته تحرر محضر أحيلت القضية برقم 16581 لعام 2019 جنايات أبوتشت، إلى محكمة جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 1421 لعام 2019 كلي قنا، وقضت دائرة المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً، بعد استطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.