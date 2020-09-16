عاجل.. وثائق تفضح حصول بي إن سبورتس على حقوق بث من دون عطاءات

تواصل في سويسرا، اليوم، محاكمة القطري ناصر الخليفي بتهم الفساد، وتستمع إلى جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفاد موفد "العربية" نقلا عن مصادر بالمحكمة، بأن "بي إن سبورتس" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى للفرنسي فالكه، وأن وثائق "فيفا" اتهمت الأخير بخيانة الأمانة.

ومن المنتظر أن يرد القطري الخليفي اليوم على تهم الفساد الموجهة إليه، على أن تستمع المحكمة السويسرية إلى شهود على صلة بفضيحة الفساد القطرية.

وكانت قد استؤنفت، أمس الثلاثاء، في مدينة بيلنزونا السويسرية، لليوم الثاني على التوالي، محاكمة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وشبكة "بي إن سبورت" الإعلامية القطرية، والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.

ومثل الخليفي وفالكه أمام القضاء السويسري اليوم وسط غياب متهم ثالث في القضية نفسها.

ووجّه الادعاء العام السويسري للخليفي تهمة دفع رشى للحصول على مزايا، كما أكد أنه عقد صفقة مع فالكه خلال اجتماع في مقر "بي إن سبورت" القطرية في إحدى ضواحي باريس في أكتوبر 2013. ويواجه الخليفي تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة.

ويحقق القضاء السويسري، أيضاً في احتمال تواطؤ المدعي العام المستقيل ميخائيل لاوبير مع "فيفا".

يذكر أن لاوبير كان يعرف بقربه من قيادة الفيفا، وهو يخضع الآن للتحقيق الجنائي.