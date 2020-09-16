الجنايات تجدد حبس المتهم هيثم محمدين 45 يوما

جددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حبس المتهم هيثم محمدين وآخرين، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والتحريض على العنف.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية التي حملت رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وسبق للمتهم هيثم محمدين، عضو حركة 6 أبريل المحظورة، أن اتهمته النيابة العامة في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية المترو"، ووجهت النيابة له ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، والتظاهر وتحريض المواطنين بالاحتجاج على رفع أسعار تذاكر "مترو الأنفاق".