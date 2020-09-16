مدير تطوير المناهج: أراء الخبراء الأجانب استشارية فقط

قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير المركز القومى لتطوير المناهج، إن المركز يستعين بالخبرات الأجنبية لأخذ ارائهم – استشاريا- للوقوف على أخر مستجدات التعليم في العالم من ناحية، وحتى يتمكن خبراء المركز من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خلال التعاون مع الخبرات الأجنبية المختلفة.

وأضافت "شلبي" في تصريحات خاصة، أن الهدف من الاستعانة بالخبرات الأجنبية هو الاطلاع على أخر المستجدات التعليمية حول العالم، وأخذ ما يتناسب منها مع الفكر المصري ، لتحقيق استفادة حقيقية للطلاب المصريين.

وأكدت مدير المركز على تكوين منهج جديد لطلاب الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي 2020 – 2021، نظرا لأنها الدفعة الجديدة في نظام التعليم الجديد

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم التي استعرضها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلًا: إن هناك موضوعات تحتاج مننا كدولة مع المواطنين العمل عليها، متابعًا أن المناهج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم ضمن نظام التعليم المصري الجديد من أفضل المناهج في العالم، معلقًا: " كان حلم الوصول إلى مناهج.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن يعيد شرح نظام الحضور في المدارس بالعام الدراسي، الذي يأتي بالتزامن مع وجود فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتلعيم: "يا دكتور طارق لو سمحت اشرح اللي فات كويس، مقصدش كويس، أنا أقصد للناس اللي بتسمعنا".

وأضاف رئيس الجمهورية: "كورونا لسه مخلصش، ومحتاج مننا كلنا ننتبه عشان نحقق الاستقرار اللي حقنناه، وكلام الدكتور طارق هنا بيتكلم على فترات حضور مختلفة عما كنا عليه".

ويفتتح الرئيس السيسي، صباح اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مع عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

ووقع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%.