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دار الإفتاء في موشن جرافيك: التضخم السكاني يكبل الاقتصاد والدولة

كتب:

عبدالوهاب عيسى
04:22 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
دار الإفتاء

دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أننا ونحن نعيش في مرحلة دقيقة من بناء الدولة تستلزم الحرص على ما يساعدها على النهوض، مضيفة أن التضخم السكاني يكبل الاقتصاد وتعجز الدولة بمواردها المحدودة عن ملاحقته.

وأوضحت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أن الأولاد وإن كانوا زينة الحياة الدنيا، وقد ندب النبي الكريم إلى التكاثر؛ فإنه ورد كذلك في باب الذم فقال تعالى: "اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد" [الحديد: 20].

وأشارت الدار إلى أن الأمور تقدر بعواقبها، فمتى كانت كثرة الإنجاب عبئًا على الاقتصاد في ظل ندرة الموارد كانت المصلحة في تنظيمه، ومتى كانت دافعًا لعجلة الاقتصاد إلى الأمام في ظل وفرة الموارد وحاجة السوق إلى الأيدي الماهرة كانت المصلحة في الندب إليه.

رابط الفيديو على اليوتيوب:

https://youtu.be/HT-RF7x7AL4

رابط الفيديو على الفيس بوك:

https://www.facebook.com/watch/?v=438671437106533

 

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