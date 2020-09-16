عبدالغفار: نسعى لتسديد فاتورة الماضي بالتوسع في إنشاء الجامعات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الحكومية لا تزال تستوعب الأعداد الأكبر من الطلاب، كما أن الدولة تعمل على التوسع في الجامعات الحكومية والبرامج من أجل تسديد فاتورة الماضي، مثلما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنه حتى الآن لم نُسدد فاتورة الـ 50 سنة الماضية، التي لم تزيد فيها عدد الجامعات وعدد البرامج بالقيم التي زاد بها عدد السكان.

وتابع: "تم العمل على إنشاء جامعات تكنولوجية وجامعات دولية، وتبقى الجامعات الحكومية تتلقى أعداد الطلاب بنسبة 80%، كنا تعدينا الـ 2 مليون طالب، وفي 2020 ستكون الجامعات الحكومية قادرة على استيعاب 3 ملايين طالب، وبذلك نكون في 2030 قادرين على استيعاب 4.2 مليون طالب".