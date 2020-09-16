قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية)، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت.

وأرجعت الشركة قطع الخدمة إلى تحويل خط مياه قطر 1000مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة المياه بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.