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صور.. أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc

كتب:

هبة أمين
04:22 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أنجلينا جولي

أنجلينا جولي

تحلّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، ضيفة على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، في لقاء حصري على قناة cbc، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

كان البرنامج قد استضاف مؤخرا، النجم العالمي توم هانكس، للحديث عن فيلمه الجديد "Greyhound" المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية.

برنامج its show time فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.

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