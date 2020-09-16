نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بحي غرب

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بحي غرب سوهاج، اليوم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور فريدة سلام رئيس الحي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وتابع "القاضي" العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موضحا أن تلك الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

وأكد نائب محافظ سوهاج على ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد نائب المحافظ على توفير كافة الاحتياجات التى تساعد إدارات خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي .