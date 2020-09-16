محافظ مطروح: القيادة السياسية مهتمة بالإسراع فى تطبيق "التحول الرقمي"

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية التحول الرقمي بما يواكب اهتمام القيادة السياسية بالإسراع فى التحول من المنظومة الورقية إلى الإلكترونية ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بجميع أنحاء لجمهورية وأهميتها فى تسيير الإجراءات.

وتفقد محافظ مطروح، اليوم، الدورة التدريبية على تطبيق منظومة التحول الرقمي بمدن المحافظة بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، والمهندس محمد سامى، مدير مشروع التحول الرقمى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ورؤساء مجالس مدن المحافظة وإدارات مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بمكتبة مصر العامة.

وقال المحافظ إنه يتابع باستمرار جهود الإسراع فى تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، من خلال توصيل منطقة تليفونات مطروح للكابلات بجميع المناطق المستهدفة، وتدريب القادة ومتخذي القرار على التعامل مع المنظومة، وإعادة توزيع القوى البشرية على المراكز الثمانية لسد العجز فى أى موقع، والتدريب المكثف للعاملين بالمدن على كيفية إدارة المنظومة والعمل عليها، ومتابعة سير العمل وحل أى عقبات والتواصل الدائم مع الموظفين المخصصين بالمنظومة لتذليل أى عقبات.

وأضاف أنه يجرى التنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة التخطيط لمتطلبات التشغيل للمراكز التكنولوجية ودعم لجنة متابعة المراكز بعناصر فعالة ونشيطة يتم تدريبها من قبل الوزارة على متابعة مؤشرات الأداء، بالاضافة إلى قيام الإدارات المعنية لصيانة المعدات والأجهزة وإعادة توزيع القوة البشرية داخل المحافظة وتيسير الإجراءات وتقديم الخدمات اللائقة.