حفل فرقة "شوية فن" بمركز طلعت حرب الجمعة المقبل

يستقبل مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لصندوق التنمية الثقافية حفل الفنان جو وفرقة شوية فن، الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن المتوقع أن يقدم الفنان "جو" خلال الحفل مجموعة من أغنياته "أحكيلي حدوته"، "صنايعي بهجة، حرف الشباك، شوية فكة، جينزك والتيشيرت، سكر أوكر، حوش البيت، ست البنات، صياد، جدع طيب البحر، حنة وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن الفنان أيمن جوزيف أسس فرقة "شوية فن" فى عام 2010، وقدم من خلالها العديد من الأعمال الغنائية الموجهة للأطفال والشباب، ودوما ما يحاكي في أغانية الطابع الإنساني والحياة اليومية والإجتماعية، كما يقوم "جو" بكتابة وتلحين عدد من أغنياته.

وتتكون فرقة "شوية فن" من 14 عضوا ما بين عازفين ومطربين، وقد أصدرت الفرقة أكثر من ألبوم غنائي منها "تحويجة، بهجة"، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية بالمراكز الثقافية والفنية .