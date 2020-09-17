أسعار الخضروات اليوم الخميس 17-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية اليوم، الخميس 17 سبتمبر الحالي، والتي تنوعت بين الثوموالكرنب والباذنجان، كالتالي:

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 5 جنيهات.

الباذنجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، و12 جنيهًا للزيتون بيكول ومنزيل، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 6 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 16 إلى 20 جنيهًا.

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 3 إلى 8 جنيهات.

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.