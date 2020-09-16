مصرع طفلين اختناقًا في حريق بمنزلهما بكفر الشيخ

لقي طفلان مصرعهما، اليوم، إثر اختناقهما بدخان ناتج عن حريق شب بمنزلهما الكائن بقرية جماجمون، التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دسوق العام وتحرير محضر بالواقعة.

وقال مصدر أمني إن الطفلتين "سناء السعيد عبده"، 10 أعوام وشقيقها "مصطفى" 8 أعوام، لقيا مصرعهما بعد نشوب حريق محدود بمنزلهما وجرى السيطرة على النيران وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم .

وأضاف مصدر بديوان عام المحافظة، أن والدى الطفلين يخرجان مبكراً لجني "الجوافة" وتسويقها، وتركا الطفلين في منزلهما بالقرية، وحدث ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق محدود دون أن يتمكن أحد من إنقاذهما.

وأوضح المصدر أن قوة من مركز الشرطة انتقلت للمكان وتبين من المعاينة الأولية، أن الماس الكهربائي تسبب في انبعاث دخان كثيف أودى بحياة الطفلين، وتواصلت المحافظة مع مديرية التضامن الاجتماعي، لحصر الخسائر تمهيدًا لصرف تعويض للأسرة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.