نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات "حياة كريمة " بالأحراز

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم الاربعاء جولة تفقدية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوحدة المحلية بالأحراز بمركز ومدينة شبين القناطر يرافقها المهندسة هاله شندى مدير هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية والمهندس على مدير مديرية الاسكان و رئيس الوحدة المحلية بالاحراز بناء على تعليمات اللوء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

شملت الجولة تفقد إنشاء مدرسة الاحراز والمكونه من دور أرضى وعدد 4 أدوار وعدد 21 فصل دراسي وعد 4 فصل رياض أطفال حيث تم البدء في الإنشاء يوم 23-3-2020 ووصلت نسبه الإنجاز إلى 100% وجارى تجهيزها .

يذكر أن إجمالي مساحة المدرسة حوالي 2960 متر بينما مساحة المبنى الجاري إنشاؤه حوالي 384.5 مترا.

فضلا عن تفقد مركز شباب الأحراز الجاري رفع كفاءته من حيث «المبنى الإداري» وعمل الدهانات الداخلية للمبنى وأعمال الكهرباء وأعمال السباكة وتم الانتهاء منها وبالنسبة «للإنشاءات» يجري إنشاء سور وإنشاء قواعد خرسانية وأعمدة جمالون حديد ووصلت نسبه تنفيذ الاعمال الى ٨٠% .

كما تفقدت ريان وحدة الطب البيطري وجاري رفع الكفاءة بها من أعمال كهرباء ودهان وسباكة وبلاط وشراء جهاز سونار الى نسبه 90% .

بالاضافه الى تفقد الوحدة الصحية بالاحراز ووصلت نسبه تنفيذ الاعمال الى 35%

بينما وصلت تنفيذ أعمال الدهان بوجهات المنازل بقرية الاحراز الى 50%.

واختتمت ريان جولتها بتفقد انشاء وحدة التضامن الاجتماعي الجديدة حيث وصلت نسبة تنفيذ الاعمال 50%