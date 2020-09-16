وفاة المنتج محمد زعزع.. ومنة فضالي تنعاه: وداعا يا أطيب خلق الله

توفي المنتج الفني محمد زعزع، منذ قليل، حسبما أعلن ابن شقيقته حمادة هشام، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

ونعت الفنانة منة فضالي، المنتج الراحل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، حيث نشرت صورته وعلقت عليها، قائلة: "سبحان من له الداوم، الله يرحمه، ويغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون، المنتج الفني محمد زعزع في ذمة الله، اللهم أحسن خاتمتنا.. مع السلامة يا غالي يا أطيب خلق الله".

يُذكر أن محمد زعزع شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسلات "أوراق التوت"، و"فرقة ناجي عطاالله"، وأفلام "احكي يا شهرزاد"، و"الباب يفوت أمل".