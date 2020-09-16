شعبة الأحذية تقترح استمرار التخفيضات حتى نهاية العام لتنشيط السوق

اقترحت شعبة الأحذية بغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار التخفيضات على الأحذية والمنتجات الجلدية حتى نهاية العام الدراسي، لتنشيط المبيعات.

وقال شريف يحيي، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة، إنه قدم مقترحًا إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمحاولة تنشيط مبيعات قطاع الأحذية.

وأضاف رئيس الشعبة لـ"الوطن"، أن المقترح يتضمن منح التجار المشاركين في معارض "أهلًا بالمدارس" كروتًا، تسمح لهم بالاستمرار في بيع المنتجات الجليدية والأحذية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الدراسي.

ولفت "يحيى" إلي أن حجم إنتاج القطاع الخاص من الأحذية يصل إلى 11 مليون حذاء، مشيرًا إلى تراجع الإقبال على الشنط والأحذية هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتعطل الدراسة في النصف الثاني من العام الدارسي الماضي، ما أدى لوجود مخزون لدى عدد كبير من الأسر.

وأضاف أن اقتصارالنظام الدارسي على يومين فقط بدلًا من 7 أيام فى النظام التقليدي ساهم في الحد من عمليات الشراء بشكل كبير، متوقعًا حدوث انتعاشة محدودة في المبيعات للأحذية التقليدية والرياضية بسبب معارض "أهلًا بالمدارس" التي تبدأ غدًا الخميس.

وأشار إلى تحمل الغرف التجارية لتكلفة هذه المعارض، كما تتيح الفرصة للمشاركة بالمجان، وهو ما يقلل من التكلفة ويعطي فرصة كبيرة لمزيد من التخفيضات لصالح المستهلك.