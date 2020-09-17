ختام ورشة عمل صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم في القاهرة

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل (صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم وتسوية المنازعات الناشئة عنها) والتي عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، خلال الفترة من 14 – 16 سبتمبر 2020، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، واللجنة الأولمبية المصرية، وبمشاركة 25 مشارك عن بعد من السعودية والإمارات و المملكة الأردنية و مصر بالإضافة إلى عدد من المشاركين بمقر انعقاد الورشة.

شهدت فعاليات اليوم الأخير تطبيقات وتدريبات عملية وتشكيل هيئات تحكيم افتراضية بمشاركة كافة المشاركين، قام بإعدادها الدكتور نصر عزام – عضو الاتحاد الدولي لمحاميين كرة القدم ومحاضر الفيفا للقانون الرياضي بجامعة القاهرة.

وقد أوصى المشاركون بأهمية عقد ورش عمل تطبيقية حول المشكلات العملية لأوضاع وانتقال اللاعبين، وتعويضات الإصابات، وكيفية تحقيق التوازن العقدي بين اللاعبين والأندية خلال فترات الأزمات والأوبئة.

وفي ختام الورشة وزع الدكتورعادل عبد العزيز السن – مستشار المنظمة والمنسق العام للورشة، شهادات المشاركة على المشاركين الحاضرين وتوجيه التحية والشكر لجميع المشاركين عن بعد.