الاستعانة بغطاسين لتطهير "الأوتوستراد" من مياه الصرف

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم رصد مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب بمنشأة ناصر أدت إلى حدوث انسداد بخط الصرف الرئيسي قطر 1800، ما أدى إلى طفح المياه بطريق الأوتوستراد.

وأضاف عابدين، لـ"الوطن"، أنه تمت السيطرة على الموقف وجار تطهير الخط وإعادة تشغيله ورفع كفاءته وسحب كمية المياه بالشارع حيث قام الغطاسين بتطهير الخط وإزالة سبب الانسداد، وهو عبارة عن أكياس من الخيش ومخلفات مبانٍ وردش.

وأشار إلى أن الشركة تناشد المواطنين حسن استعمال شبكات الصرف وعدم إلقاء مخلفات ثقيلة وصلبة فهى مخصصة لاستقبال مياه الصرف فقط وأى شيء آخر يسبب انسداد.

وأكد أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، فى موقع معالجة الانسداد لمتابعة إزالة أسباب الانسداد، مؤكدا أنه تم الدفع بحوالي 30 شفاطا وبدالات محمولة للسيطرة على الموقف وإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعى.

كان محافظ القاهرة قد وصل لموقع حدوث انسداد بخط الصرف الصحى الرئيسى بطريق الأوتوستراد بمنشأة ناصر لمتابعة الموقف مساء اليوم، حيث جاء الانسداد بسبب إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

ورافق المحافظ المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أثناء متابعه سحب المياه وفتح الطريق.

وأوضحت شركة الصرف الصحى بالقاهرة أن هناك تنسيقا مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارٍ الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.