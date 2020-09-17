رودينا سعد: الرئيس صدق حلمي وشجعني.. أشعرني بالتفاؤل

قالت رودينا سعد، الأول على الجمهورية في الثانوية العامة مكفوفين في القسم الأدبي، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها في بداية تجربة وقوفها أمام الرئيس اليوم أحست بالتوتر ممتزج بالفرحة.

وأضافت "سعد"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc"، أنها كانت متحمسة اليوم، وتشجيع الرئيس لها شجعها على إكمال حديثها، كما أن هدفها الأول دخول كلية الإعلام لأنها ستطور من مواهبها، حيث إنها تمتلك ملكة الكتابة الجيدة.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تكون صحفية وتكتب عن قضايا ومشكلات تواجه الدولة، مضيفة: " الرئيس صدق حلمي واعترف بيه وشجعها، وقالي هساعدك وأعطاني أحساس بالتفائل".

وأوضح أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ساندها وأكد لها دخولها إعلام، ورد الإعلامي عمرو خليل، قائلًا: "هتكوني زميلة لينا بعد 4 سنين، وهتدربي معانا وانتي في الكلية".