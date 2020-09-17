"جوازة ست نجوم" و"ذهب الليل" على "بيرم التونسي" غدا

قال المخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح، إنّ الفرقة تقدم غدًا، عرض "جوازة ست نجوم" ضمن مبادرة المؤلف المصري، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والتي أطلقها البيت الفني للمسرح، وتشرف عليها فرقة مسرح الإسكندرية، ليقدم بذلك يوم الجمعة عرضين مسرحيين في حفل واحد، إذ يقدم في نفس الحفلة عرض "ذهب الليل" ضمن نفس المبادرة ليقدما متتاليين ابتداءً من الثامنة مساءً.

عرض "جوازة ست نجوم" تدور أحداثه حول عروسين في أول يوم زفافهما يتعرضان لمواقف كوميدية، وتدخلات من جانب الأهل ومن جانب جرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، وهو بطولة رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، ديكور دنيا عزيز، موسيقى شريف ياسر، تأليف وإخراج أحمد مصطفى.

أما عرض "ذهب الليل"، مستوحي من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، والعرض بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، إخراج سعيد قابيل.