أكثر من 200 إصابة بكورونا في سجن رومية اللبناني

أعلن نقيب الأطباء في لبنان، أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا داخل سجن رومية يتخطى عتبة الـ200 حالة، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الرعاية الصحية في سجن رومية محل سؤال وانتقاد كبيرين، بسبب الاكتظاظ الكبير داخل مبانيه، حيث يقترب عدد نزلائه من 5 آلاف، في حين أنّه يتسع لـ1500 سجين أو موقوف.

وتضاعفت المخاوف أمس الأول بعد كشف قوى الأمن الداخلي عن إصابة 13 نزيلا و9 من عناصر الأمن في السجن، موضحة في بيان أنّه جرى نقل السجناء إلى داخل مبنى كان قد جهّز للحجر في السجن المركزي، وخصص بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار البيان إلى تجهيز أقسام في عدة مستشفيات حكومية لمعالجة من هم بحاجة لعلاج، ومتابعتهم، لكن صورا حديثة سربت من داخل السجن كشفت عن حجم الاختلاط والاكتظاظ، وانعدام أي شكل من أشكال الوقاية، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية.