مرشحو مجلس النواب عن جنوب القاهرة: المرأة والشباب أولوية

استقلبت محكمة جنوب القاهرة المرشحين لانتخابات مجلس النواب لقبول أوراق ترشحهم للدورة المقبلة للبرلمان، حيث نظم الأمن الدخول بالأسماء بأولوية الحضور حيث سمح بدخول 5 أفراد فقط للتسجيل في كل مرة.

وشدد الأمن على الدخول بكمامات حفاظا على الصحة وكواحد من الإجراءات الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

وقال المرشح محمود سالم، مدرب نادي المقاولون العرب السابق، وممثل الرياضي في الوفد الرئاسي منتدى شباب العالم، مستقل، لـ"الوطن" إنه يهتم بشكل أساسي بقضية الشباب وهو ما دفعه للترشح كما أنه دعم من مجموعة من الشباب في حلوان للترشح لمجلس النواب.

وتابع أنه يحاول تعميم مبادرته لتعديل سلوك المواطن في الأماكن العامة واستغلال كل الطاقات من أجل الترشح.

وقال عبدالرحمن طه، مرشح فردي مستقل، لـ"الوطن"، عن إدارة حلون إنه تقدم للترشح لرؤيته في ملف التعليم والصحة وأهم ما يمكن إصداره من تشريعات خلال فترة الـ6 سنوات المقبلة.

منال خليفة مرشح حزبي عن الشعب الجمهوري، قالت لـ"الوطن" إن قضيتها الأساسية المرأة وخصوصا المطلقات والمرأة المعيلة، وأنه رغم ما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعانات للسيدات المعيلات إلا أنهن لا يزلن في حاجة دائمة لدعمهم، مشيرة إلى أهمية دعم المجلس القومي للمرأة.