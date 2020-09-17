تحرير محاضر لـ10 منشآت سياحية في الساحل الشمالي

نظمت مديرية الصحة في مطروح حملة على المنشآت السياحية بمدينة الحمام بالساحل الشمالي؛ للوقوف على مدى الالتزام بمعايير الجودة وصلاحية المطاعم والمواد الغذائية بها.

وأسفرت الحملة بعد المرور على 10 منشآت سياحية عن سحب 8 من عينات مختلفة الأنواع للمواد الغذائية، وتحرير 6 محاضر مخالفة للقرار96 لسنة 1967 و4 محاضر مخالفة للقرار 97 لسنة 1967، وإعدام 150 كجم أغذية مختلفة وإعدام 30 لتر زيت.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح على تكثيف المرور على الاسواق والقرى السياحة؛ للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المقدمة للمواطن، من خلال فرق الطب الوقائي بالإدارات الصحية.