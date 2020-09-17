بيطري البحر الأحمر: عملية الفرخة تمت في عيادة خاصة ولا تستحق الضجة

قال الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، إنّ عملية إنقاذ الفرخة "ليسكي" بمحافظة البحر الأحمر من الكسور التي تعرضت لها، لم تتم في عيادات الطب البيطري، لكن في عيادة بيطرية خاصة لا تزال تحت الترخيص.

وأضاف سلمي، لـ"الوطن": "لو كانت العملية أُجريت في عيادة بيطرية تابعة للمديرية لأحلتهم للتحقيق الفوري، باعتبار أنّ التكلفة مبالغا فيها، ولا تحتاج لكل هذه التكلفة أو الضجة التي أثيرت حولها".

سلمي: الدكتور بالغ في العلاج.. والتكلفة مبالغ فيها

وتابع: "ما وصل إلي من معلومات عن الفرخة، أنّها من النوع البلدي، وكانت بحاجة لعلاج بسيط لن يزيد على يومين لتعود لحالتها الطبيعية"، موضحا أنّ المواطن السويسري تعامل مع الفرخة بمنطق الرفق بالحيوان، لكن اللوم على الطبيب البيطري الذي بالغ في العلاج بهذا الشكل.

وكان طبيب بيطري أجرى عملية جراحية عاجلة لإنقاذ فرخة سقطت من فوق سطوح أحد المنازل المرتفعة بمدينة في مرسى علم بالبحر الأحمر، وتعرضت لكسر شديد في قدميها، واستغرقت الجراحة ساعتين وأجراها الدكتور محمد أحمد وإيمان أبوالمجد، طبيبان بيطريان، وجرى خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه.

وجرت العملية داخل إحدى العيادات البيطرية في مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، حيث استقبل الدكتور محمد أحمد، الفرخة "ليسكي" وهي في حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، وأجريت العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضاءها الحيوية: "دي أول مرة بعمل عملية زي دي لفرخة، متعود بعملها لكلب أو قطة، وصاحب الفرخة سويسري عايش في مصر، واتخض جدا لما الفرخة وقعت من فوق، وكان منهار جدا، وطلب مني أنقذها، ولو الأمر محتاج نقلها خارج مصر لعلاجها، هو مستعد لتحمل كل التكلفة".

وأوضح الطبيب: "صاحب الفرخة قال لو مفيش أمل في علاجها أموتها بالقتل الرحيم بعد تخديرها، لكن أنا تواصلت مع أطباء برا مصر وسألتهم عن الحالة واتبعت الخطوات الطبية السليمة، وعملت لها العملية وخدرتها تخدير كلي بالاستنشاق، وكانت الصعوبة في إني ألاقي مسامير وشرائح صغيرة على مقاس رجلها".

وأكد أنّ الدكتورة إيمان أبوالمجد، ساعدته في العملية، وجرى استضافة الفرخة "ليكسي" بالعيادة لمدة يومين، لوضعها تحت الملاحظة، والتأكد من شفائها: "الفرخة قعدت في العيادة على الأجهزة وعلقنا لها محاليل عشان نتأكد إنها كويسة".

وتضع "ليسكي" قدميها في الجبس لمدة شهرين، وأثناء هذه الفترة تخضع لجلسات علاج طبيعي، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع المشي دون إعاقة حركية: "الفرخة لها كورس علاج لمدة أسبوع بس عبارة عن مضاد حيوي ومسكن ومضاد التهاب، ولها متابعة أسبوعية في العيادة عشان اتأكد إن العملية نجحت". قال الطبيب، موضحا أنّ "ليكسي" تجلس على كرسي متحرك لحين فك الجبس، حتى يمكنها التحرك بحرية.