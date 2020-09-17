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قطع المياه عن قليوب الخميس المقبل

كتب:

حسن صالح
03:55 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
قطع مياه

قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مدينة قليوب، الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم، وذلك لعمل توسعات وصيانة بمحطة مياه كوم أشفين.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعمل توسعات وصيانة بالمحطة بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري.

كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي، للإبلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة.

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