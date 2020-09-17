التفاصيل الكاملة لسرقة سيدة خليجية بمصر الجديدة وسحلها في الشارع

"دول كانوا هيخطفوني وسرقوني بالإكراه وسحلوني على الأرض".. بهذه التفاصيل روت سيدة خليجية تفاصيل سرقتها بالإكراه على يد تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن المتهمين أعدوا خطة للاصطدام بسيارة ضحاياهم أثناء السير، ويسرق شخص آخر المجني عليها ويفر هاربًا.

وأوضحت المجني عليها فى التحقيقات أن المتهمين حاولوا خطفها وقاموا بسحلها فى الشارع مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتم ضبط المتهمين بمعرفة ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا باستئجار سيارتين لسرقة المواطنين بالقاهرة الكبرى.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من سيدة خليجية مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي مصابة بسحجات بالكوع الأيمن، أنها خلال سيرها بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ملاكي، ما أدى لسقوطها أرضا وحدوث إصابتها المنوه عنها وقيام مستقلي السيارة المشار إليها بخطف حقيبة يدها ومحاولة خطفها، وبداخلها مبلغ مالى، هاتف محمول وبطاقة بنكية، ولاذوا بالفرار.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى أن السيارة المستخدمة فى الحادث مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقاما مزيفة، وبتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، جرى ضبط اثنين من المتهمين، وعثر بحوزتهما على (2 فرد خرطوش – 3 طلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، واعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "الخطف" باستخدام سيارات مستأجرة، وتثبيت ملصق يحمل الأرقام المشار إليها على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارات لتغيير معالمها والحيلولة دون تحديدهم وضبطهم، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارتين المستأجرتين، وأضافا باستخدام إحداهما فى ارتكاب الوقائع بعلم مالكها "أمكن ضبطه" وبمواجهته أقر بعلمه باستخدام السيارة ملكه فى ارتكاب وقائع السرقة نظير تحصله على مبالغ مالية من المتهمين المضبوطين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.