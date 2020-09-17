صور.. افتتاح معرض "أهلا مدرستي" بكفر الشيخ

افتتح اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض "أهلًا مدرستي"، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية برئاسة حاتم عبد الغفار، لبيع مستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار أقل عن السوق بجوار مديرية التربية والتعليم.

وقال مدير أمن كفر الشيخ، إن الوزارة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتفعيل التواصل مع المواطنين، وترسيخ روح المحبة والمودة بين كافة فئات المواطنين، من خلال إقامة معارض للسلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع المواطنين.

وأكد تنظيم معرض المستلزمات المدرسية، مضيفًا أن المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها متوافرة بالمعرض من أجل الطلاب، وتبدأ التخفيضات من 25٪ إلى ما يقرب من 40%على جميع مستلزمات المدارس، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتفقد مدير الأمن، و رئيس الغرفة، اجنحة المعرض الـ18، حيث تضم تضم مصانع لإنتاج الادوات الكتابية ومصانع للزي المدراسي بكافة المراحل التعليمة والشنط والاحذية، فيما استعرض رئيس الغرفة، نبذة مختصرة عن العارضين ونسبة الخصم الممنوحة بالمعرض .

وأثنى مدير الأمن، علي الجهد المبذول من الغرفة في الإعداد للمعرض، وعلى جودة المنتجات المعروضة، وقام بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع بالمعرض مرة أخرى.