مخرج "أبو العروسة" يقاضي المنتج: لم أحصل عل مستحقاتي حتى الآن

أعلن كمال منصور، مخرج مسلسل "أبو العروسة"، أنه قام بمقاضاة منتج المسلسل إبراهيم حمودة، لعدم حصوله على مستحقاته حتى الآن.

ونشر "كمال"، عبر حسابه على "فيس بوك"، توضيحا لقصة الخلاف بينه وبين منتج مسلسل أبو العروسة قائلا: "للأصدقاء والعاملين بالميديا والسادة المشاهدين، جزاء نجاح مسلسل أبو العروسة هو جزاء سمنار".

وأضاف "أعتز بأبو العروسة وهو قريب لقلبي لدرجة توقيعي على الجزء الثاني فورا بدون أي مفاوضات أو محاولة استغلال نجاح الجزء الأول في الاتفاقات المادية وأبديت مرونة وتساهلا وتعاونا يشهد به الجميع، وحتى بعد أن تأخرت الدفعات مرة واثنان وعشرة، لم أرغب في الشوشرة على نجاح المسلسل، وفضلت أن تظل ذكرى العمل طيبة لدى الجمهور، وألا ترتبط أسماء صناعه بأى مشاكل".

وأكمل: "كنت أصدق كل الحيل والأكاذيب والوعود من إبراهيم حمودة منتج المسلسل ولم أشك لحظة في كلامه، لأنه ليس من الطبيعي بعد كل هذا النجاح وكل هذا التعاون أن يكون هذا جزائي، خاصة مع تأكيده بسوء أحواله المادية، وأنه لم يتقاضى أية أموال من القناة التى كانت تعرض المسلسل وصدقته وقلت أنه بالتأكيد يمر بأزمات مادية كحال معظم العاملين بالصناعة في الفترة الأخيرة والتي هي ظروف قهرية نقدرها جميعا كصناع، وآثرت بيني وبين نفسي الصمت وعدم إثارة المشاكل

وتابع: "ولكن عندما نما إلى علمي وتأكدت من أنه بالفعل يقوم بتصوير مسلسل جديد ويحضر لفيلم سينمائي آخر واجهته بذلك وهنا بدأ التهرب مني وعدم الرد فلم أجد حلاً إلا المطالبة بحقي وهو ما اضطرني إلى اللجوء للطرق القانونية وشكوته وهو ما لا كنت أود فعله خصوصا مع عمل ناجح مثل أبو العروسة استمتعت بتنفيذه وبردود أفعاله بعد عرضه".