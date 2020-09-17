بكل بساطة.. كيفية تحويل السيارة القديمة إلى ذكية

أصبحت السيارات القديمة بإمكانها أن تتحول إلى سيارة ذكية بواسطة بعض الحلول التقنية، حسب ما أكده خبير السيارات الألماني مارسيل موليش فى تصريحات صحفية، خصوصًا أن السيارات الحديثة تتيح معرفة حالة خزان الوقود وفحص مستوى الزيت عن طريق تطبيقات على الهواتف الذكية.

ويمكن للسيارات القديمة أيضًا أن تتحول إلى ذكية بواسطة مهيئات معينة أو ما يعرف "بالدونجل" والتطبيقات المناسبة.

وأضاف: "الكثير من هذه الموديلات تشتمل على ما يعرف بمنفذ OBD2، الذي يتيح الاتصال بإلكترونيات السيارة، ويقع هذا المنفذ في معظم السيارات جهة اليسار بالعمود A أو في نطاق حيز الأقدام جهة قائد السيارة".

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير كيفية تحويل السيارة القديمة الى سيارة ذكية:

- من خلال التجهيز اللاحق بالأدابتر أصبح من الممكن اتصال السيارة بالهاتف الذكي، وذلك للحصول على خدمات ووظائف مثل مكالمة الطوارئ أو تحليل كود العطل ومعلومات حالة البطارية وخدمات الصيانة، والكثير من الوظائف الأخرى، التي تختلف من شركة لأخرى من مقدمي مثل هذه الحلول مثل Car Scanner وCarly وPace.

- تقدم شركة Pace على سبيل المثال دونجل يحدد لقائد السيارة الموعد القادم للصيانة ويطلعه على المشاكل والأعطال، التي تواجهها السيارة والإصلاحات المطلوبة.

- تطبيق Pace على الموبايل يقوم بإظهار بعض البيانات والمعلومات الهامة في الوقت الحقيقي مثل حمل المحرك ودرجة حرارة ماء التبريد وعدد لفات المحرك وجهد التيار.

- في حال اتصال الهاتف بشبكة الإنترنت، فإنه من الممكن أيضًا إظهار خرائط الطرق ومحطات الوقود في الجوار.

- شركة تصنيع السيارات فولكس فاجن لديها أيضا تطبيق Connect مقبس Data-Plug كأحد حلول التشخيص الخاص بها للسيارات بدءا من موديل 2008.

- اذا كنت تريد تحويل سيارتك إلى سيارة ذكية يجب أولاً التحقق مما إذا كان النظام يناسب الطراز وموديل السيارة والمحرك، بعدها يتم تحمل التطبيق على الهاتف الذكي وإنشاء حساب وربطه مع الأدابتر ومزامنته.

- من الضروري للمستخدم أن يعرف أن البيانات يتم جمعها وتخزينها، كما أن البيانات المعروضة تتسبب في تشتيت الانتباه أثناء القيادة، حتى لو تم عرضها على شاشة السيارة عبر أبل Carplay أو أندرويد Auto.