"صحة الأم والجنين" مبادرة للكشف عن الإيدز والزهري وفيروس بي للحوامل

في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين ورفع درجة الاهتمام بها، أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" في الوحدات والمراكز الصحية ضمن إطار مشروع يحمل اسم "صحة الأم والجنين"، والذي يشمل تحليلا مجانيا وسريعا لفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" ومرض الزهري وفيروس الالتهاب الكبدي "بي".

تقول منال محمد، مدير عام الأمومة والطفولة بمديرية الصحة في القاهرة، إنّ مشروع صحة الأم والجنين مسؤول عن متابعة الأمهات والأطفال في الوحدات والمراكز الصحية ووحدات رعاية الأمومة والطفولة.

"منال" أوضحت أنّ التحليل هو عبارة عن ثلاثة كواشف سريعة للإيدز والزهري وفيروس بي، وذلك كون تلك الأمراض من الممكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين إذا ثبتت إصابتها وتضيف: "الزهري ممكن يصيب الطفل أثناء الولادة ويعمله مضاعافات زي إنه يؤثر على العين"، مشيرةً إلى أنّ فيروس الالتهاب الكبدي "بي" من الوارد جداً أن ينتقل إلى الطفل أثناء الحمل عن طريق المشيمة، لافته إلى أنّ تلك التحاليل يمكن لأي سيدة إجرائها بمجرد حدوث الحمل ولا يشترط شهر محدد لتخضع لها.

وتتابع: "مش بس الأم والجنين اللي هايستفادوا من المبادرة دي ولكن الأب كمان عشان لو الأم مصابة بالإيدز أو الزهري، هنعمل تحليل كمان للزوج لأن الأمراض دي بتنتقل عن طريق العلاقات الجنسية وبالتالي هيحصل على العلاج بشكل أسرع".

ويقول أحمد نبيل، طبيب بالزمالة المصرية لطب الأسرة بأسوان، إنّ وزارة الصحة أعطت اهتماماً كبيراً لتلك الأمراض الثلاثة تحديداً كونها الأكثر تأثيراً على الأم والجنين، خلال فترة الحمل واحتياجهم إلى رعاية خاصة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة إذا كانت نتيجة التحاليل إيجابية بالنسبة للأم.

ويشير "نبيل" إلى أنّ السيدات اللاتي تردن إجراء التحليل عليهن التوجه إلى أقرب وحدة أو مركز صحي وإبراز بطاقتها الشخصية للكشف عليها ومعرفة ما إذا كانت من الفئات المستهدفة التي لم تقم بالتحليل، أم سبق لها إجراؤه ويوضح: "التحليل نتيجته بتطلع خلال ربع ساعة لأنها كواشف سريعة، ومش بنكتفي بيها لو طلعت إيجابية ولكن بيتبعها عدد من الفحوصات الأخرى وتحويل إلى أحد المستشفيات عشان تتعامل مع الحالة".

ويضيف: "الهدف الأساسي من المبادرة والحملة دي هي حماية للأم و الجنين، وبالتالي بيتم تحديد المستشفى اللي السيدة المصابة هتولد فيها، والحضانة اللي البيبي هيتحط فيها وازاي هيتم التعامل معاه بعد الولادة تجنباً لحدوث مشاكل و مضاعفات قد تؤدي إلى وفاته".