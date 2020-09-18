الأوبئة الأردنية: الحيوانات لا تنقل عدوى كورونا للإنسان

قللت لجنة الأوبئة الأردنية، اليوم، من خطورة إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا المستجد والمسبب لـ"كوفيد -19"، على الإنسان، وذلك بعد تسجيل إصابة كلب بكورونا في الأردن.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة، نذير عبيدات إن "إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا لا تعتبر مصدرا كبيرا وسببا مهما في انتقال العدوى إلى الإنسان"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن عبيدات قوله إن "إصابة الحيوانات ممكنة وصدرت تقارير بهذا الخصوص سابقاً من بعض الدول".

ونصح عبيدات بعدم القيام بـ"إجراءات فحوصات فيروس كورونا على نطاق واسع للحيوانات التي تعاني من أعراض الأمراض في الجهاز التنفسي، وأنه في حال تم ذلك يكون الفحص وأخذ المسحات التشخيصية من هذه الحيوانات هو مسؤولية الأطباء البيطرين، مع التأكيد على ضرورة أخذ احتياطات السلامة والوقاية".

وطالب المسؤول الأردني مالكي الحيوانات الأليفة بغسل اليدين قبل وبعد التعامل معها، أو إطعامها وأخذ الحيطة والحذر، واستعمال وسائل الوقاية المختلفة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها تدرس كيفية التعامل مع أول إصابة بفيروس كورونا لكلب يعود لأحد المستثمرين الأجانب في مدينة الحسن الصناعية شمالي البلاد، كان يعتزم صاحبه ترحيله بالطائرة إلى زوجته.